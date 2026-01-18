Danilović posle velikog preokreta pobedila Venus Vilijams za drugo kolo Australijan opena

Srpska teniserka Olga Danilović plasirala se danas u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melbrunu, pošto je posle velikog preokreta pobedila 576. teniserku sveta Amerikanku Venus Vilijams posle tri seta 6:7, 6:3, 6:4.

Danilović, 68. teniserka sveta pobedila je Vilijams posle dva sata i 19 minuta.

Teniserke su u prvom setu napravile po jedan brejk i odigran je taj-brejk, koji je 45-godišnja Amerikanka dobila 7:5.

Danilović je u drugom setu zaigrala bolje, oduzela je servis Vilijams u drugom gemu, prednost brejka je sačuvala i izjednačila u meču.

Vilijams je dobro počela treći set, koristila je svaku grešku protivnice i povela 4:0.

Srpska teniserka je posle toga napravila veliki preokret, osvojila je šest uzastopnih gemova i posle prve meč lopte plasirala se u drugo kolo.

Danilović će u drugom kolu igrati protiv bolje iz duela Amerikanke Koko Gof i Kamile Rahimove iz Uzbekistana.

(Beta)

