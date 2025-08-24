Danilović propustila sedam meč lopti i ispala u prvom kolu Ju-Es opena

Srpska teniserka Olga Danilović nije uspela da se plasira u drugo kolo Otvorenog prvenstva SAD, pošto je večeras u Njujorku poražena od japanske igračice Mojuke Učidžime sa 6:7 (2), 6:4, 6:7 (9).

Meč između Danilović i Učidžime, 41. i 92. igračice sveta, trajao je tri sata i devet minuta.

Teniserke su u prvom setu čuvale svoje servise, pa je taj deo igre otišao u dodatni, 13. gem.

Učidžima je u taj-brejku osvojila prva četiri poena i zatim lako privela set kraju.

Japanska igračica je bolje počela drugi set, pošto je već na startu oduzela servis srpskoj teniserki.

Danilović je brejk vratila u šestom gemu, da bi u 10. gemu iskoristila četvrtu set loptu na servis protivnice.

Usledio je odlučujući treći set, u kojem je Danilović prva stigla do brejka – u osmom gemu. Srpska igračica je u narednom gemu servirala za pobedu, imala tri vezane meč lopte, ali je Učidžima uspela da ih spase i zatim napravi brejk.

Danilović je nove tri vezane meč lopte imala u 12. gemu na servis protivnice, ali je i ovog puta japanska teniserka uspela da ih spase i set odvede u super taj-brejk.

Učidžima je bolje počela super taj-brejk, u kojem je vodila sa 7:3. Danilović je od narednih sedam poena osvojila šest i stigla do još jedne meč lopte, koju takođe nije realizovala.

Naredna tri poena pripala su Učidžimi, koja se tako plasirala u drugu rundu na poslednjem grend slemu u sezoni.

Učidžima u sledećem kolu čeka pobednicu meča između Kanađanke Viktorije Mboko (24. na WTA listi) i Čehinje Barbore Krejčikove (61.).

(Beta)

