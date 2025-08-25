Danilović se popela na 39. mesto na WTA listi

Srpska teniserka Olga Danilović napredovala je za dve pozicije i na danas objavljenoj WTA listi zauzima 39. mesto.

Danilović je 39. teniserka sveta sa 1.320 bodova.

Od ostalih srpskih teniserki, Nina Stojanović se popela sa 158. na 156. mesto, Lola Radivojević je zadržala 176. mesto, dok je Teodora Kostović napredovala za tri pozicije i sad je 262. igračica sveta. Mia Ristić je popravila svoj plasman za 12 pozicija i sad zauzima 314. mesto na WTA listi.

Unutar prvih 10 mesta nije bilo promena, Beloruskinja Arina Sabalenka je i dalje prva sa 11.225 bodova, ispred Poljakinje Ige Švjontek sa 7.933 boda i Amerikanke Koko Gof sa 7.874 boda.

U nedelju je počelo takmičenje na poslednjem grend-slem turniru u sezoni Ju Es openu, koje će trajati do 7. septembra.

WTA lista:

1. Arina Sabalenka (Belorusija) 11.225

2. Iga Švjontek (Poljska) 7.933

3. Koko Gof (SAD) 7.874

4. Džesika Pegula (SAD) 4.903

5. Mira Andrejeva (Rusija) 4.733

6. Medison Kiz (SAD) 4.699

7. Ćinven Džen (Kina) 4.433

8. Džasmin Paolini (Italija) 4.116

9. Amanda Anisimova (SAD) 3.869

10. Elena Ribakina (Kazahstan) 3.663

……………………………………………….

39. Olga Danilović (Srbija) 1.320

……………………………………………….

(Beta)

