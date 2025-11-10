Danilović zadržala 68. mesto na WTA listi, Sabalenka sezonu završila na prvoj poziciji

Danilović je 68. teniserka sveta sa 957 bodova.

Sezonu je na prvom mestu završila Beloruskinja Arina Sabalenka sa 10.870 bodova, ispred Poljakinje Ige Švjontek sa 8.395 bodova i Amerikanke Koko Gof sa 6.763 boda.

Unutar prvih 10 pozicija na WTA listi mesta su zamenile Kazahstanka Elena Ribakina i Amerikanka Džesika Pegula. Ribakina se nakon osvajanja titule na završnom WTA turniru u Rijadu popela na petu poziciju, dok je Pegula pala na šesto mesto.

Od ostalih srpskih teniserki, Lola Radivojević je napredovala za jedno mesto i sad je 145. teniserka sveta, Nina Stojanović je zadržala 188. poziciju, dok je Teodora Kostović i dalje 190. igračica sveta.

WTA lista:

1. Arina Sabalenka (Belorusija) 10.870

2. Iga Švjontek (Poljska) 8.395

3. Koko Gof (SAD) 6.763

4. Amanda Anisimova (SAD) 6.287

5. Elena Ribakina (Kazahstan) 5.850

6. Džesika Pegula (SAD) 5.583

7. Medison Kiz (SAD) 4.335

8. Džasmin Paolini (Italija) 4.325

9. Mira Andrejeva (Rusija) 4.319

10. Ekaterina Aleksandrova (Rusija) 3.375

…………………………………………………….

68. Olga Danilović (Srbija) 957

……………………………………………………..

(Beta)

