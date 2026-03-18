Danko Lazović: Sve se radi da Partizan ne prođe monitoring Uefa

Generalni direktor fudbalskog kluba Partizan Danko Lazović izjavio je danas da se u klubu i van njega radi na tome da crno-beli ne dobiju licencu za takmičenje na evropskoj sceni naredne sezone.

„Postoje opstrukcije, spoljašnje i unutrašnje, da Partizan ne prođe monitoring (Uefa). Otkako smo u klubu ovo je definitivno najteži period, ali ćemo kao uprava učiniti sve što je u našoj moći da još jednom uspešno završimo sve poslove pre kontrole Uefa. Isto tako, vrlo brzo ćemo izaći u javnosti sa informacijama o konkretnim ljudima i njihovim delima, šta su sve radili da Partizan ne prođe monitoring“, rekao je Lazović za Mozzart Sport.

Crno-beli su, kako podseća ovaj portal, najpre morali da nađu sredstva u iznosu od 2.900.000 evra do 31. marta, u međuvremenu su skresali potraživanja na oko 2.200.000 evra, ali i dalje postoji nerazumevanje bivših igrača, trenera, a uz to domaći i inostrani klubovi traže novac na ime obeštećenja za fudbalere angažovane još pre skoro dve godine.

Na sve to, nema sluha ni Sportsko društvo Partizan, čiji čelnici odbijaju da potpišu formalno-pravi akt koji bi pomogao rešavanju problema.

„Zato i kažem da su u novonastalim okolnostima opstrukcije očigledne. Unutrašnje i spoljašnje. Za skoro dve godine koliko smo ovde nisam doživeo ovakve opstrukcije. Bilo je teških trenutaka, ali ovo što se dešava je baš očigledno. Teško je, međutim, učinićemo sve da prebrodimo situaciju i prođemo monitoring“, rekao je Lazović.

Partizan mora da obezbedi novac u naredne dve sedmice, pa je Lazović upitan i da li se plaši da će klub ostati bez Evrope.

„Pričam u lično ime, prvi put imam unutrašnji strah da se sve radi kako Partizan ne bi prošao monitoring“, dodao je Lazović i ponovio da će članovi rukovodstva narednih dana obavestiti javnost ko im je stajao na putu ka rešavanju delikatnih problema.

(Beta)

