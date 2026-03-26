Danska pobedila Makedoniju za plasman u finale baraža za SP, Kosovo bolje od Slovačke

Fudbalska reprezentacija Danske plasirala se večeras u finale baraža za plasman na ovogodišnje Svetsko prvenstvo, pošto je u Kopenhagenu pobedila Severnu Makedoniju sa 4:0.

U prvom poluvremenu nije bilo golova, a Danska je pitanje pobednika rešila u drugom delu meča.

Gol za vođstvo Danske postigao je igrač Brentforda Mikel Damsgor u 49. minutu, da bi naredna dva pogotka postigao Gustav Isaksen u 58. i 59. minutu.

Konačnih 4:0 postavio je Kristijan Nergor u 76. minutu.

Danska će u finalu baraža igrati sa pobednikom meča između Češke i Irske, a na tom duelu igraju se produžeci.

Finale baraža igraće se 31. marta u Pragu ili Dablinu, a pobednik će na Svetskom prvenstvu nastupati u Grupi A sa Meksikom, Južnom Afrikom i Južnom Korejom.

Plasman u finale baraža izborila je i selekcija Kosova, koja je u Bratislavi pobedila Slovačku sa 4:3.

Slovačka je dva puta vodila u prvom poluvremenu. Prvi gol postigao je Martin Valjent u šestom minutu, a izjednačenje gostima doneo je fudbaler Rubina iz Kazanja Veldin Hodža u 21. minutu.

Domaća selekcija je do drugog vođstva došla u 45. minutu, kada se u strelce upisao Lukaš Haraslin.

Kosovo je do preokreta i plasmana u finale baraža došlo golovima Fisnika Aslanija u 47, Florenta Muslije u 60. i Krešnika Hajrizija u 72. minutu.

Slovačka je u četvrtom minutu nadoknade uspela samo da smanji rezultat golom Davida Streleca.

U finalu baraža Kosovo će 31. marta u Prištini dočekati Tursku, a pobednik će na Svetskom prvenstvu igrati sa u Grupi D sa Sjedinjenim Američkim Državama, Paragvajem i Australijom.

Svetsko prvenstvo, prvo sa 48 reprezentacija, igra se od 11. juna do 19. jula u SAD, Kanadi i Meksiku.

(Beta)

