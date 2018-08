De Brujne: Prošla sezona je bila skoro savršena

Fudbaler Mančester sitija Kevin de Brujne ocenio je prošla sezona bila skoro savršena i da ta ekipa ne mora da osvoji Ligu šampiona da bi bila uspešna.

Siti je prošle sezone osvojio titulu u Premijer ligi uz brojne rekorde, uključujući osvojenih 100 bodova, 32 pobede i 106 postignutih golova.

„Prošla godina je bila skoro savršena. Ali i ako postanemo šampioni na kraju prvenstva, posle poslednjeg šuta u sezoni, biću srećan“, rekao je De Brujne, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

De Brujne, koji je 2015. godine prešao u Siti, prošle sezone postigao je osam golova, imao je 16 asistencija i bio je u 71 šansi za gol.

On je rekao i da voli da igra fudbal onako kako to zahteva trener Pep Gvardiola, a upitan da li se raspravlja sa trenerom, De Brujne je odgovorio da to ponekad radi.

„To se ne dešava često. Svi imaju svoje vidjenje fudbala a ja imam sreće da se većinom slažem sa Gvardiolom. Za mene je lako. Ne moraš da vičeš na njega, svi smo odrasli ljudi, a svi ste tu da pobedjujete ko ekipa“, naveo je on.

Otkako je konzorcijum iz Abu Dabija preuzeo klub, Siti je osvojio tri šampionske titule u Premijer ligi, ali nije prošao dalje od polufinala Lige šampiona.

Prošle sezone ekipa je u četvrtfinalu izgubila od Liverpula sa 1:5, iako je u prvenstvu imala 19 bodova više.

„Ne slažem se sa konstatacijom da moramo da osvojimo Ligu šampiona da bismo bili uspešni. To je važan trofej, ali u Ligi šampiona vam ne treba konstantnost kakva je potrebna u prvenstvu. Bili smo sjajni cele godine, možda manje protiv Liverpula, pa smo ispali. To je turnir, morate da budete dobri u pravo vreme“, ocenio je belgijski reprezentativac.

De Brujne je rekao da je Liverpul ovog leta mudro trošio novac na dovodjenje igrača i da očekuje veliku borbu za osvajanje titule.

„Prvih šest ekipa su veliki izazov. Ne pravim razliku medju ekipama. Liverpul je sada mnogo potrošio, a prošle godine to smo bili mi i Mančester junajted. Sada ima drugih ekipa u Premijer ligi koje su potrošile više od nas. Svi rade ono što misle da je najbolje kako bi napredovali“, naveo je De Brujne.

