De Minor osvojio titulu na turniru u Roterdamu

Australijski teniser Aleks de Minor osvojio je danas titulu na turniru u Roterdamu, pošto je u finalu pobedio šestog igrača sveta Kanađanina Feliksa Ožea-Alijasima posle dva seta, 6:3, 6:2.

Osmi teniser sveta pobedio je posle 77 minuta i osvojio 11. ATP titulu u karijeri.

On je u šestom gemu prvog seta napravio brejk, prednost je sačuvao i poveo u meču.

U drugom setu je dva puta oduzeo servis protivniku i posle prve meč lopte osvojio je svoju prvu titulu u Roterdamu, posle dva vezana poraza.

Ože-Alijasim je prekinuo niz od osam pobeda i ostao je na devet titula.

(Beta)

