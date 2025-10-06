De Minor, Ože-Alijasim i Lehečka u osmini finala mastersa u Šangaju

Sedmi teniser sveta Australijanac Aleks de Minor plasirao se u osminu finala mastersa u Šangaju, pošto je danas u trećem kolu pobedio 66. igrača sveta Poljaka Kamila Majhšaka posle dva seta, 6:1, 7:5.

Meč je trajao sat i 28 minuta.

De Minor je pet puta uzeo servis poljskom teniseru, dok je Majhšak osvojio jedan brejk.

De Minor će u osmini finala igrati protiv 51. tenisera sveta Portugalca Nuna Borhesa, koji je danas u trećem kolu pobedio 237. igrača sveta Kineza Junčenga Šanga posle tri seta, 7:6, 4:6, 6:3.

Kanadski teniser Feliks Ože-Alijasim plasirao se u osminu finala, pošto je u trećem kolu pobedio 81. igrača sveta Holanđanina Jespera de Jonga posle dva seta, 6:4, 7:5.

Meč je trajao sat i 41 minut.

Ože-Alijasim, 13. igrač sveta, uzeo je tri puta servis holandskom teniseru, dok je De Jong osvojio jedan brejk.

Ože-Alijasim će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između dva Italijana, devetog tenisera sveta Lorenca Muzetija i 29. igrača sveta Lučana Darderija.

Češki teniser Jirži Lehečka plasirao se u osminu finala, pošto je u trećem kolu pobedio 24. igrača sveta Kanađanina Denisa Šapovalova posle dva seta, 6:4, 6:4.

Meč je trajao sat i 34 minuta.

Lehečka, 19. igrač sveta, uzeo je četiri puta servis kanadskom teniseru, dok je Šapovalov osvojio dva brejka.

Lehečka će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između trećeg tenisera sveta Nemca Aleksandra Zvereva i 54. igrača sveta Francuza Artura Rinderkneša.

(Beta)

