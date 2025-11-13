De Minor pobedio Frica na završnom turniru u Torinu

Sedmi teniser sveta Australijanac Aleks de Minor pobedio je danas šestog igrača sveta Amerikanca Tejlora Frica posle dva seta, 7:6, 6:3, u meču poslednjeg, trećeg kola Grupe „Džimi Konors“ na završnom ATP turniru u Torinu.

Meč je trajao sat i 35 minuta.

De Minor je dva puta uzeo servis američkom teniseru, dok je Fric osvojio jedan brejk.

Australijski teniser osvojio je pet poena direktno iz servisa, dok je Fric zabeležio osam asova.

Fric je ovim porazom eliminisan sa završnog turnira u Torinu, dok će se De Minor plasirati u polufinale ukoliko prvi teniser sveta Španac Karlos Alkaras, koji je već obezbedio plasman u polufinale, večeras pobedi devetog igrača sveta Italijana Lorenca Muzetija, u preostalom meču trećeg kola Grupe „Džimi Konors“.

(Beta)

