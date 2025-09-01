De Minor u četvrtfinalu Ju Es opena

Osmi teniser sveta Australijanac Aleks de Minor plasirao se u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je danas u Njujorku u osmini finala pobedio 435. igrača sveta Švajcarca Leandra Rijedija posle tri seta, 6:3, 6:2, 6:1.
Meč je trajao sat i 35 minuta.
De Minor je osam puta uzeo servis švajcarskom teniseru, dok je Rijedi osvojio dva brejka.
De Minor će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela između 15. tenisera sveta Rusa Andreja Rubljova i 27. igrača sveta Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima.
(Beta)
