De Minor u četvrtfinalu Ju Es opena

Osmi teniser sveta Australijanac Aleks de Minor plasirao se u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je danas u Njujorku u osmini finala pobedio 435. igrača sveta Švajcarca Leandra Rijedija posle tri seta, 6:3, 6:2, 6:1.

Meč je trajao sat i 35 minuta.

De Minor je osam puta uzeo servis švajcarskom teniseru, dok je Rijedi osvojio dva brejka.

De Minor će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela između 15. tenisera sveta Rusa Andreja Rubljova i 27. igrača sveta Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima.

(Beta)

