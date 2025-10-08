De Minor u četvrtfinalu mastersa u Šangaju

Sedmi teniser sveta Australijanac Aleks de Minor plasirao se u četvrtfinale mastersa u Šangaju, pošto je danas u osmini finala pobedio 51. igrača sveta Portugalca Nuna Boržeša posle dva seta, 7:5, 6:2.
Meč je trajao sat i 48 minuta.
De Minor je tri puta uzeo servis portugalskom teniseru, dok Boržeš nije osvojio nijedan brejk.
De Minor će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela između 18. tenisera sveta Rusa Danila Medvedeva i 36. igrača sveta Amerikanca Lernera Tijena.
(Beta)
