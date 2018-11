Degenek sanja prolaz u LŠ: Razmišljamo o osmini finala

BEOGRAD – Odbrambeni fudbaler Crvene zvezde Miloš Degenek, pred gostovanje Napoliju, priznao je da njegov tim razmišlja o plasmanu u osminu finala Lige šampiona.

Dva kola pre kraja tim Vladana Milojevića ima ukupno četiri boda, jedan manje od Pari Sen Žermena i Napolija, a dva od lidera C grupe Liverpula.

„Da li razmisljamo o prolazu? Pa, razmišljamo… Svi imamo pravo da sanjamo nešto“, rekao je Degenek novinarima pre puta u Napulj.

Prema njegovim rec ima, velika stvar je što je Zvezda imati podršku navijača u gostima nakon odrdajene kazne UEFA.

„Očekujem da se dobro pripremimo, damo maksimum i odigramo najbolje možemo. Sada ćemo prvi put da imamo pomoć naših navijača u gostima, verujem da će biti lakše i da će nam to dati snagu“.

Australijski reprezentativac ne smatra da je Napoli kiksnuo kada je remizirao bez golova sa poslednjeplasiranim timom u Seriji A – Kjevom.

„Igrali su sa jakom ekipom. Kjevo je bio dobar, Napoli nije iskoristio svoje prilike… Oba tima čekaju meč sa remijem jer smo i igrali 2:2 sa Radničkim. Ne znam koliko to ima ulogu neku“.

Degenek dodaje da se iz prvog međusobnog duela sa Napolijem (0:0) može mnogo naučiti.

„Možemo opet da utakmicu iz Beograda, da ono što smo radili loše popravimo i što smo radili dobro da dodatno poboljšamo. U principu će nam pomoći“.

Degenek veruje da će Napoli, za razliku od utakmice na „Marakani“, sada igrati sa Marekom Hamšikom i Drisom Mertensom u prvoj postavi, a da će Alkadijuš Milik biti na klupi.

Utakmica 5. kola C grupe Lige šampiona između Napolija i Crvene zvezde igra se sutra od 21 sat na stadionu San Paolo.

(Tanjug)