Degenek: Vreme je za duplu krunu

BEOGRAD – Fudbaler Crvene zvezde Miloš Degenek izjavio je da je vreme da crveno-beli osvoje duplu krunu.

Superliga se nastavlja sledeće nedelje, a Zvezda će meč 27. kola odigrati protiv Rada na Banjici, kada će imati priliku da obezbedi treću uzastopnu šampionsku titulu.

„Želimo da osvojimo duplu krunu. Zvezda dugo čeka na osvajanje oba domaća takmičenja. Mi to zaista želimo, kako bismo obradovali naše navijače. Daćemo maksimum, želimo da se upišemo u istoriju našeg kluba. Mislim da bi to bila kruna svega što je Zvezda uradila u prethodne tri godine, naročito u Evropi. Obecavam navijacima da cemo „izginuti“ na terenu kako bismo to ostvarili“, rekao je Degenek za klupski sajt.

Izabranici Dejana Stankovića prošle nedelje odigrali su prvi meč posle pauze, kada su savladali omladinski tim, a Degenek ističe da ekipa iz svakog treninga izlazi sve bolja.

„Iz treninga u trening vidim da smo jači, bolji i spremniji. Mislim da svi saigrači nisu toliko izgubili po pitanju fizičke forme, zaista smo radili tokom ovih dva meseca jer smo znali da će nam to samo pomoći. Naravno, na treneru Stankoviću i stručnom štabu je da odredi ko će igrati, a sigurno je da će to biti najspremniji. Bitno je da se osećamo odlično“, zaključio je Degenek.

(Tanjug)

