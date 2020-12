Dejan Radonjić se vratio u Zvezdu

Dejan Radonjić, crnogorski košarkaški trener, i zvanično se vratio u Crvenu zvezdu. Radonjić se vratio na klupu tima sa Malog Kalemegdana i tu je zamenio Sašu Obradovića.

Informaciju koju je prethodno preneo Sputnjik sport je potvrdio Radonjićev agent Miško Ražnatović.

​Zvezda je posle 16 odigranih utakmica Evrolige ostvarila samo pet pobeda, što, kako stvari stoje, nije bilo dovoljno da Obradoviću sačuva posao.

Radonjić je prethodno vodio Zvezdu od 2013. do 2017. godine i za to vreme osvojio veliki broj trofeja, uz nekoliko odličnih sezona u Evroligi.

​U tri navrata je osvajao ABA ligu, KLS i Kup Srbije, dok je bio trener sezone u ABA 2014. i 2015. godine.

Sa Zvezdom je imao jedan plasman među najboljih osam ekipa u Evropi, ali ga je tada zaustavio Dimitris Itudis sa svojim CSKA.

📷 Three-time #ABALiga champion Dejan Radonjić is in Belgrade, watching his former team @kkcrvenazvezda in the match against @KKMegaBemax. pic.twitter.com/0eUHJrioM0

— ABA Liga (@ABA_League) January 13, 2020