Dejan Tomašević jedini kandidat za predsednika Olimpijskog komiteta Srbije

Olimpijski komitet Srbije (OKS) saopštio je danas da je nekadašnji košarkaš Dejan Tomašević jedini kandidat za predsednika tog tela.

„Na današnjoj sednici Izvršnog odbora usvojene su kandidature za izbor predsednika i organa Olimpijskog komiteta Srbije. Konstatovano je da je kandidatura Dejana Tomaševića za predsednika jedina koja je pristigla u Olimpijski komitet Srbije. Na današnjoj sednici utvrđena je i ispravnost 15 kandidatura za članove Izvršnog odbora OKS-a, kao i tri kandidature za članove Nadzornog odbora“, piše u saopštenju OKS-a.

Izborna skupština OKS-a, na kojoj će biti izabrani novi organi Olimpijskog komiteta Srbije u olimpijskom ciklusu Los Anđeles 2028, zakazana je za 11. decembar.

Tomašević je sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio zlatne medalje na Svetskim prvenstvima 1998. i 2002. godine, i Evropskim prvenstvima 1995, 1997. i 2001. godine, kao i srebro na Olimpijskim igrama 1996. godine.

OKS je saopštio i da je na današnjoj sednici usvojena odluka o prihvatanju poziva predsednika Evropskih olimpijskih komiteta Spirosa Kapralosa i predsednika Olimpijskog komiteta Rumunije Mihaila Kovalija za učešće na Zimskom Evropskom olimpijskom festivalu mladih Brašov 2027.

„Prihvatanjem poziva i zvanično je potvrđen kontinuitet učešća naših mladih sportista na Zimskom EYOF-u“, navodi se u saopštenju OKS-a.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com