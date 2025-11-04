Dejvid Bekam zvanično proglašen vitezom

Bivši kapiten fudbalske reprezentacije Engleske Ser Dejvid Bekam (50) danas je zvanično proglašen vitezom za zasluge u fudbalu i britanskom društvu.

Bekama je vitezom proglasio kralj Čarls na ceremoniji u Berkširu.

„Ne mogu biti ponosniji. Ljudi znaju koliki sam patriota, volim moju zemlju. Uvek sam govorio koliko je mojoj porodici važna monarhija. Imao sam sreće da putujem po svetu i svi ljudi žele da pričaju sa mnom o monarhiji. To me čini ponosnim“, rekao je 50-godišnji Bekam za Bi-Bi-Si (BBC).

Uz njega su u dvorcu Vindzor bili supruga Viktorija i njegovi roditelji Sandra i Dejvid.

Viktorija Bekam, koja ima titulu Ledi jer je 2017. godine dobila titulu OBE (Oficir Reda Britanske Imperije) zbog zasluga u modnoj industriji, autorka je trodelnog sivog odela koje je danas nosio njen suprug.

„Kralj Čarls je bio prilično impresioniran mojim odelom. On je najelegantnije obučeni muškarac koga poznajem, inspirisao me je i definitivno je inspirisao moj današnji izgled. To je moja supruga napravila. Gledao sam njegove stare fotografije kada je bio mlad i pomislio sam da to želim da nosim, pa sam dao supruzi i napravila je“, dodao je Bekam.

On je od 1996. do 2009. godine odigrao 115 utakmica i postigao 17 golova za reprezentaciju Engleske.

Bivši fudbaler Mančester junajteda, Real Madrida i Pari Sen Žermena igrao je na tri svetska i dva evropska prvenstva sa reprezentacijom.

On je prošao akademiju Junajteda, za prvi tim debitovao je 1992. godine i igrao je 11 godina na Old Trafordu, pre nego što je prešao u Real 2003.

Posle četiri godine prešao je u Los Anđeles Galaksi, a za to vreme je u dva navrata igrao na pozajmici u Milanu. Karijeru je završio u Pri Sen Žermenu 2013.

Imao je važnu ulogu u uspešnoj kandidaturi Londona za domaćina Olimpijskih igara 2012. godine i radio je za humanitarnu organizaciju Unicef od 2005. godine.

Kraljica Elizabeta Druga ga je 2003. godine proglasila za OBE.

Bekam je prošle godine postao ambasador Kraljeve Fondacije, koja podržava obrazovni program i napore da se mladima obezbedi bolje razumevanje prirode.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com