Dembele dobio 73 od 100 prvih glasova u izboru za Zlatnu loptu

Fudbaler Pari Sen Žermena Usman Dembele dobio je 73 od 100 prvih glasova sudija pozvanih da glasaju za dobitnika Zlatne lopte koja se dodeljuje najboljem igraču u prošloj sezoni, saopštio je danas Frans fudbal.

Dembele je u ponedeljak prvi put u karijeri dobio Zlatnu loptu, a tada je glavni urednik Frans fudbala, koji dodeljuje prestižan trofej, rekao da je Dembele ubedljivo pobedio.

Taj list je danas to potvrdio i objavio da je Dembele dobio 1.380 bodova, ispred igrača Barselone Lamina Jamala koji je imao 1.059 bodova. Treći je bio igrač Pari Sen Žermena Vitinja sa 703 boda.

Svaki sudija, po jedan iz svake zemlje iz 100 najboljih na rang-listi Međunarodne fudbalske federacije (Fifa), određuje 10 igrača po opadajućem redosledu zasluga i dodeljuje im 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 i 1 bod.

Dembele je bio prvi kod 73 sudije, a Jamal kod 11.

Obojica su dobili bodove od svih sudija, a Dembele kod nijednog od njih nije bio van pet najboljih.

Vitinja je od šest sudija dobio prvi glas, Ašraf Hakimi kod trojice, dok je gruzijski novinar svojih 15 bodova dao sunarodniku Hviči Kvaracheliji.

(Beta)

