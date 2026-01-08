Denver bolji od Bostona, pobede Toronta i Oklahome u NBA ligi

U košarkaškoj NBA ligi prošle noći je odigrano 12 utakmica, a pobede su između ostalih upisali Denver, Toronto i Oklahoma.

Košarkaši Denvera su u gostima savladali ekipu Bostona sa 114:110.

U utakmici bez dve najveće zvezde u oba tima – Nikole Jokića u Denveru i Džejsona Tejtuma u Bostonu – timovi su se 26 puta smenjivali u vođstvu i devet puta bili izjednačeni pre nego što su Nagetsi pretvorili zaostatak od tri poena sredinom četvrte četvrtine u vođstvo od 101:90.

Boston je gubio 107:95, prišao je potom na tri poena u poslednjim sekundama, ali je bilo prekasno.

Najzaslužniji za pobedu Denvera bio je Džamal Marej koji je ubacio 22 poena uz čak 17 asistencija, a istakao se i Pejton Votson sa 30 ubačenih poena. U timu Bostona najefikasniji je bio Džejlen Braun sa 33 poena, dok je Nemijas Keta upisao rekordnih 20 skokova.

Košarkaši Toronta su kao gosti pobedili Šarlot sa 96:97.

Tim Darka Rajakovića slavio je trojkom Imanuela Kviklija uz zvuk sirene, a nakon što su nadoknadio deset poena zaostatka u četvrtoj četvrtini.

Ar Džej Beret je bio najefikasniji u timu Darka Rajakovića sa 28 poena, dok je Kvikli dodao 21. Kolin Sekston je predvodio Šarlot sa 22 poena.

Košarkaši Vašingtona su u gostima izgubili od Filadelfije sa 131:110.

U pobedničkom timu su svi starteri na kraju imali dvocifreni učinak, a najbolji su bili Džoel Embid sa 28 i Pol Džordž sa 23 poena. Tre Džonson je bio najefikasniji u timu Vašingtona sa 20 poena, dok je Tristan Vukčević igrao samo pet minuta i upisao dva poena i jednu asistenciju.

Košarkaši Oklahome su na svom parketu posle produžetka slavili protiv Jute sa 129:125 i tako prekinuli niz od dva poraza.

Najzaslužniji za trijumf branioca titule bio je Šej Gildžes Aleksander koji je pogodio šut za dva poena i doneo svom timu produžetak, a utakmicu je završio sa 46 poena od čega je devet postigao u produžetku.

Čet Holmgren je dodao 23 poena i 12 skokova, a Džejlen Vilijams 17 poena za pobednički tim, dok je u redovima Jute najbolji bio Lauri Markanen sa 29 poena i 13 skokova.

Košarkaši Njujorka su pobedili Los Anđeles Kliperse sa 123:111, Detroit je savladao Čikago sa 108:93, ekipa Orlanda je bila bolja od Bruklina posle produžetka sa 104:103, dok je Atlanta slavila protiv Nju Orleansa sa 117:100.

San Antonio je slavio protiv Los Anđeles Lejkersa sa 107:91, Finiks je pobedio Memfis sa 117:98, Golden stejt je bio bolji od Milvokija sa 120:113, dok je Portland pobedio Hjuston sa 103:102.

(Beta)

