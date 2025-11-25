Denver bolji od Memfisa, uz tripl-dabl Jokića

Košarkaši Denvera pobedili su danas u gostima ekipu Memfisa sa 125:115 u NBA ligi, uz još jednu dobru partiju srpskog centra Nikole Jokića.

Jokić je za 34 minuta provedenih na parketu upisao deseti tripl-dabl u sezoni pošto je zabeležio 17 poena, 16 asistencija i deset skokova.

Najefikasniji u redovima Denvera, koji je upisao 13. pobedu od početka sezone, bili su Džamal Marej sa 29 i Pejton Votson sa 27 poena. Na drugoj strani istakao se Džok Lendejl sa 26 poena.

Košarkaši Toronta stigli su do osme uzastopne pobede, pošto su na svom terenu bili bolji od Klivlenda sa 110:99.

Ekipu Darka Rajakovića je do trijumfa vodio Brendon Ingram sa 37 poena, od kojih je 15 ubacio u trećoj četvrtini, a najbolje ga je pratio Skoti Barns sa 18 poena i 11 skokova. U poraženom timu najbolji je bio Donovan Mičel sa 17 poena.

Pobednički niz nastavio je i Detroit koji je slavio protiv Indijane sa 122:117 i stigao do 13. trijumfa u nizu, Golden stejt je pobedio Jutu sa 134:117 uz 31 poen Stefa Karija, dok je Nju Orleans prekinuo seriju od devet vezanih poraza pošto je bio bolji od Čikaga sa 143:130.

Rezultati noćas odigranih utakmica u NBA ligi:

Indijana – Detroit 117:122

Toronto – Klivlend 110:99

Bruklin – Njujork 100:113

Majami – Dalas 106:102

Memfis – Denver 115:125

Milvoki – Portland 103:115

Nju Orleans – Čikago 143:130

Finiks – Hjuston 92:114

Golden Stejt – Juta 134:117

Sakramento – Minesota 117:112

(Beta)

