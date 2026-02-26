Denver pobedio Boston uz 30 poena i 12 skokova Jokića

Košarkaši Denvera pobedili su danas Boston 103:84 i prekinuli niz Seltiksa od četiri pobede u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Nagetse je predvodio srpski centar Nikola Jokić sa 30 poena, 12 skokova i šest asistencija, a šutirao je iz igre 11/28 i 4/13 za tri poena. Tim Hardavej postigao je 14 poena uz četiri skoka i četiri asistencije, Džulijan Stroter imao je 12 poena, a Jonas Valančijunas i Kameron Džonson dodali su po 11 poena.

Denver je veći deo utakmice igrao bez Džamala Mareja, koji je zbog zdravstvenih problema napustio teren posle nepuna tri minuta.

U ekipi Bostona Džejlen Braun postigao je 23 poena, Derik Vajt 20 poena uz šest skokova, a Nemijaš Keta dodao je 10 poena.

U duelu prvoplasiranih ekipa Istočne i Zapadne konferencije Detroit je pobedio aktuelne šampione Oklahomu 124:116. Pistonse su predvodili Džejlen Duren sa 29 poena i 15 skokova i Kejd Kaningem sa 29 poena i 13 asistencija.

Dankan Robinson pobedi je doprineo sa 16 poena, a Osar Tompson sa 11 poena i sedam asistencija.

U ekipi Oklahome Džejlin Vilijams postigao je 30 poena uz 11 skokova, Kejson Volas 23 poena uz pet asistencija, a Aron Vigins i Džered Mekejn dodali su po 20 poena.

U timu zbog povreda nije bilo petorice od šestorice najboljih strelaca, Šeja Gildžesa-Aleksandera, Ajzeje Hartenštejna, Četa Holmgrena, Adžeja Mičela i Džejlena Vilijamsa.

Detroit je najbolja ekipa lige sa 43 pobeda i 14 poraza, a Oklahoma je druga i ima 45/15.

Košarkaši San Antonija pobedili su Toronto 110:107 i ostvarili 10. uzastopnu pobedu. U ekipi San Antonija najefikasniji su bili Devin Vasel sa 21 poenom, Dearon Foks sa 20 poena i Dilan Harper sa 15 pobeda i sedam asistencija. Viktor Vembanjama dodao je 12 poena i osam skokova.

U ekipi iz Toronta, koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, Brendon Ingram postigao je 20 poena uz 11 skokova, Imanuel Kvikli imao je 20 poena, a Jakob Poeltl i Skoti Barns dodali su po 15 poena.

U ostalim utakmicama Golden Stejt je pobedio Memfis 133:112, Hjuston je pobedio Sakramento 128:97, a Milvoki je pobedio Klivlend 118:116 i ostvario petu pobedu u poslednjih šest utakmica.

