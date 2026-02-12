Denver pobedio Memfis, uz novi tripl-dabl Jokića

Košarkaši Denvera pobedili su danas na svom terenu Memfis sa 122:116, uz novi tripl-dabl srpskog centra Nikole Jokića.

Jokić je ostvario 184. tripl-dabl u karijeri sa 26 poena, 15 skokova i 11 asistencija.

Pored Jokića, istakao se i Džamal Marej koji je ubacio 22 poena, uključujući i četiri slobodna bacanja u poslednjih 11,7 sekundi, dok je Tim Hardevej pobedi Nagetsa doprineo sa 21 poenom.

Denver je tako na ol-star pauzu otišao sa skorom od 35 pobeda i 20 poraza i kao treći na tabeli Zapadne konferencije.

U redovima Memfisa, koji je izgubio deset od poslednjih 12 utakmica, najefikasniji je bio Džej Džej Džekson sa koji je postigao 21 poena.

Košarkaši Majamija su u gostima bili bolji od Nju Orleansa sa 123:111.

Majami, koji je igrao sa samo devet igrača, do pobede je vodio Bem Adebajo sa 27 poena i 14 skokova, Haime Hakez je dodao 23 poena, a Kelel Ver je upisao 16 poena i 12 skokova. Srpski košarkaš Nikola Jović igrao je 18 minuta i upisao je osam poena.

Na drugoj strani istakli su se Zajon Vilijamson sa 25 i Trej Marfi sa 19 poena.

Vodeći tim Istoka, Detroit savladao je u gostima ekipu Toronta sa 113:95.

Kejd Kaningem je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 28 poena, Pol Rid je dodao 22, a Dankan Robinson 13 poena. U timu Darka Rajakovića najbolji su bili Imanuel Kvikli sa 18, Skoti Barns sa 17 i a Ar Džej Beret sa 16 postignutih poena.

Košarkaši Klivlenda su na svom parketu bili bolji od Vašingtona sa 138:113.

Sem Meril je bio najbolji u pobedničkom timu sa 32 poena, što je njegov lični rekord, Donovan Mičel je ubacio dva poena manje, dok je Džejms Harden utakmicu završio sa 13 poena i 11 asistencija.

U timu Vašingtona, za koji nije igrao Tristan Vukčević, najefikasniji je bio Kišon Džordž sa 17 poena.

Los Anđeles klipersi su kao gosti bili bolji od Hjustona sa 105:102.

Kavaj Lenard je predvodio Kliperse sa 27 poena i 12 skokova, dok su Benedikt Maturin i Kris Dan ubacili po 16 poena. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović nije bio u timu Klipersa ni za ovu utakmicu.

Na drugoj strani, najbolji su bili Kevin Durent sa 21, Rid Šepard sa 17 i Alperen Šengun sa 16 ubačenih poena.

U preostalim utakmicama, Šarlot je savladao Altantu sa 110:107 za desetu pobedu u poslednjih 11 utakmica, Milvoki je bio bolji od Orlanda sa 116:108, Boston je pobedio Čikago sa 124:105, dok je Indijana slavila protiv Bruklina sa 115:110.

Košarkaši Njujorka su bili ubedljivi protiv Filadelfije sa 138:89, Minesota je pobedila Portland sa 133:109, Oklahoma je bila bolja od Finiksa sa 136:109, Juta od Sakramenta sa 121:93, dok je San Antonio savladao Golden stejt sa 126:113.

