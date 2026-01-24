Denver pobedio Milvoki u NBA ligi, Toronto zabeležio treći uzastopni trijumf

Košarkaši Denvera pobedili su noćas na gostujućem terenu Milvoki 102:100, i zabeležili svoj 31. trijumf u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) ove sezone.

Najefikasniji u ekipi Denvera bio je Džulijan Stroter sa 20 poena. Tim Hardavej Džunior je dodao 17 poena, Brus Braun je upisao 15 poena, dok su po 13 poena postigli Eron Gordon i Džejlen Piket, koji je imao i sedam asistencija.

Zik Nadži je utakmicu završio sa dabl-dabl učinkom od 11 poena i 12 skokova.

Pored već dugo odsutnog trostrukog najkorisnijeg igrača (MVP) NBA lige, srpskog centra Nikole Jokića, za ekipu Denvera u ovom duelu zbog povreda nisu igrali ni Džamal Marej, Pejton Votson, Kameron Džonson, Jonas Valančijunas i Kristijan Braun.

U ekipi Milvokija najefikasniji je bio Janis Adetokumbo sa 22 poena, uz 13 skokova i sedam asistencija. Rajan Rolins je dodao 21 poen, Majls Tarner je upisao 17 poena i sedam skokova, dok je Kajl Kuzma zabeležio 11 poena, 10 skokova i šest asistencija.

Denver je treći na tabeli Zapadne konferencije sa skorom 31/15, dok Milvoki zauzima 11. mesto na Istoku sa 18 pobeda i 26 poraza.

Toronto je na gostujućem terenu pobedio Portland 110:98, i zabeležio svoj treći uzastopni trijumf.

Najefikasniji u ekipi Toronta, koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, bio je Sandro Mamukelašvili sa 22 poena. Po 20 poena su dodali Imanuel Kvikli, koji je zabeležio i osam skokova i sedam asistencija, i Brendon Ingram, koji je upisao i sedam skokova, dok je Skoti Barns utakmicu završio sa 15 poena i devet skokova.

U ekipi Portlanda najefikasniji sa po 20 poena su bili Šejdon Šarp i Džru Holidej, koji je upisao i sedam asistencija. Tumani Kamara je dodao 16 poena, dok je Donovan Klingan upisao 13 poena i 16 skokova, od kojih su osam bili u napadu.

Toronto je treći na tabeli Istočne konferencije sa 28 pobeda i 19 poraza, dok je Portland, koji je ovim porazom prekinuo svoj niz od četiri uzastopna trijumfa, deveti na Zapadu sa skorom 23/23.

Indijana je na gostujućem terenu pobedila Oklahomu 117:114, i nanela joj njen deveti poraz ove sezone.

Najefikasniji u ekipi Indijane bio je Endru Nembhard sa 27 poena, uz 11 asistencija i sedam skokova. Džaras Voker je dodao 26 poena, Paskal Sijakam je upisao 21 poen, dok je Eron Nesmit postigao 17 poena.

Majka Porter je utakmicu završio sa dabl-dabl učinkom od 10 poena i 10 skokova.

U ekipi Oklahome najefikasniji je bio Šej Gildžes-Aleksander sa 47 poena. Čet Holmgren je dodao 25 poena i 13 skokova, Kenrik Vilijams je upisao 12 poena i sedam skokova, dok je Kejson Volas postigao 10 poena.

Indijana, koja je ovim trijumfom prekinula niz od tri uzastopna poraza, zauzima pretposlednje, 14. mesto na tabeli Istočne konferencije sa skorom 11/35, dok je Oklahoma prva na Zapadu sa 37 pobeda i devet poraza.

Hjuston je na gostujućem terenu pobedio Detroit 111:104, i prekinuo njegov niz četiri uzastopna trijumfa.

Najefikasniji u ekipi Hjustona bio je Kevin Durent sa 32 poena, uz sedam skokova. Alperen Šengun je dodao 19 poena, Rid Šepard je postigao 18 poena, do je Amen Tompson upisao 15 poena, devet skokova i sedam asistencija.

Džabari Smit Džunior je utakmicu završio sa dabl-dabl učinkom od 11 poena i 10 skokova.

U ekipi Detroita najefikasniji je bio Džejlen Duren sa 18 poena, uz sedam skokova. Ajzea Stjuart je dodao 16 poena, Ronald Holand je upisao 13 poena, dok su po 12 poena postigli Auzar Tompson, koji je imao i osam skokova, i Kejd Kaningem, koji je zabeležio i osam asistencija.

Hjuston je četvrti na tabeli Zapadne konferencije sa 27 pobeda i 16 poraza, dok je Detroit prvi na Istoku sa skorom 32/11.

Atlanta je pobedila Finiks 110:103 i prekinula njegov niz od tri vezana trijumfa, dok je Boston posle dva produžetka savladao Bruklin 130:126, predvođen sa 32 poena Pejtona Pričarda i 27 poena, 12 asistencija i 10 skokova Džejlena Brauna.

Najefikasniji igrač Nju Orleansa u trijumfu nad Memfisom 133:127 bio je Sadik Bej sa 36 poena, dok je Klivlend, predvođen sa 33 poena Donovana Mičela, pobedio Sakramento 123:118 i naneo mu četvrti uzastopni poraz.

(Beta)

