Denver pobedio Sakramento uz 35 poena Jokića

Košarkaši Denvera pobedili su danas Sakramento 122:108 i ostvarili petu uzastopnu pobedu u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Nagetse je predvodio srpski centar Nikola Jokić sa 35 poena, 15 skokova i sedam asistencija.

Džamal Marej pobedi je doprineo sa 23 poena i osam asistencija, Eron Gordon sa 17 poena i sedam skokova, a Brus Braun sa 14 poena i sedam skokova.

U ekipi Sakramenta Domantas Sabonis postigao je 19 poena, uz osam skokova i četiri asistencije, a Dru Jubenks 19 poena uz sedam skokova. Demar Derozan dodao je 18 poena, a Rasel Vestbruk 14 poena, 11 asistencija i osam skokova.

Denver je posle pete uzastopne pobede na drugom mestu u Zapadnoj konferenciji sa osam pobeda i dva poraza. Prva je Oklahoma sa 11/1.

Sakramento je posle trećeg uzastopnog poraza, ukupno osmog, 14. na Zapadu sa 3/8.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com