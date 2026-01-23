Denver pobedio Vašington u NBA ligi, pet poena Jovića u porazu Majamija

Košarkaši Denvera pobedili su noćas na gostujućem terenu Vašington 107:97, i zabeležili svoj 30. trijumf u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) ove sezone.

Najefikasniji u ekipi Denvera, za koju zbog povrede i dalje ne igra trostruki najkorisniji igrač (MVP) NBA lige, srpski centar Nikola Jokić, bio je Pejton Votson sa 35 poena, uz osam skokova i četiri blokade. Džamal Marej je dodao 24 poena, dok su po 16 poena postigli Eron Gordon i Jonas Valančijunas, koji je upisao i devet skokova.

U ekipi Vašingtona najefikasniji je bio Kišon Džordž sa 20 poena, uz 12 skokova i sedam asistencija. Tre Džonson je dodao 19 poena, Aleks Sar je upisao 15 poena i osam skokova, dok su Bab Kerington i Vil Rajli postigli po 13 poena.

Srpski krilni centar u ekipi Vizardsa Tristan Vukčević propustio je utakmicu zbog povrede.

Denver je treći na tabeli Zapadne konferencije sa 30 pobeda i 15 poraza, dok Vašington, nakon svog osmog uzastopnog poraza, zauzima pretposlednje, 14. mesto na Istoku sa skorom 10/33.

Majami je na gostujućem terenu izgubio od Portlanda 110:127.

Najefikasniji u ekipi Majamija bio je Bem Adebajo sa 32 poena, uz 10 skokova. Norman Pauel je dodao 18 poena, Simone Fontekio je upisao 17 poena, dok je Endru Vigins postigao 14 poena.

Srpski krilni centar u ekipi Hita Nikola Jović je za 17 minuta igre zabeležio pet poena (2/8 šut iz igre), pet skokova i tri asistencije.

U ekipi Portlanda najefikasniji je bio Šejdon Šarp sa 27 poena, uz sedam skokova. Deni Avdija i Kejleb Lav su dodali po 20 poena, Tumani Kamara je zabeležio 16 poena, osam skokova i šest asistencija, dok je Džru Holidej upisao 15 poena i sedam asistencija.

Oba kluba imaju po 23 pobede i 22 poraza, Majami je osmi na tabeli Istočne konferencije, dok je Portland, nakon svog četvrtog uzastopnog trijumfa, deveti na Zapadu.

Los Anđeles Klipersi su na svom terenu u Inglvudu pobedili Los Anđeles Lejkerse 112:104.

Najefikasniji u ekipi Klipersa bio je Kavaj Lenard sa 24 poena. Po 18 poena dodali su Ivica Zubac, koji je zabeležio i 19 skokova, od kojih su 10 bili u napadu, i Džejms Harden, koji je upisao i 10 asistencija i sedam skokova.

Srpski bek u ekipi Klipersa Bogdan Bogdanović je propustio meč zbog povrede zbog koje je van terena od 29. decembra.

U ekipi Lejkersa najefikasniji je bio Luka Dončić sa 32 poena, uz 11 skokova i osam asistencija. Lebron Džejms je dodao 23 poena, dok je Rui Hačimura upisao 12 poena.

Klipersi zauzimaju 10. mesto na tabeli Zapadne konferencije sa 20 pobeda i 24 poraza, dok su Lejkersi šesti sa skorom 26/17.

San Antonio je na gostujućem terenu u Solt Lejk Sitiju pobedio Jutu 126:109.

Najefikasniji u ekipi San Antonija bio je Dieron Foks sa 31 poenom. Viktor Vembanjama je dodao 26 poena, 14 skokova i pet blokada, Keldon Džonson je upisao 21 poen, dok je Džulijan Šampeni postigao 17 poena.

Stefon Kasl je utakmicu završio sa 16 poena, osam asistencija i šest skokova.

U ekipi Jute najefikasniji je bio Ejs Bejli sa 25 poena. Kijonte Džordž je dodao 23 poena, Jusuf Nurkić je zabeležio 17 poena, 14 asistencija i 11 skokova, dok je Kodi Vilijams upisao 12 poena i sedam skokova.

San Antonio je drugi na tabeli Zapadne konferencije sa 31 pobedom i 14 poraza, dok Juta zauzima 13. mesto sa skorom 15/30.

Dalas je, predvođen sa 30 poena Nadžija Maršala, pobedio Golden Stejt 123:115, i zabeležio svoj četvrti uzastopni trijumf, dok je Čikago savladao Minesotu 120:115, i upisao svoju treću vezanu pobedu.

Filadelfija je posle produžetka pobedila Hjuston 128:122, uz 36 poena Tajrisa Meksija i 32 poena, 15 skokova i 10 asistenicja Džoela Embida, dok je Šarlot savladao Orlando 124:97.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com