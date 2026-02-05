Denver posle dva produžetka izgubio od Njujorka, tripl-dabl Jokića

Košarkaši Njujorka savladali su prošle noći na svom terenu posle dva produžetka ekipu Denvera sa 134:127 i tako upisali osmu uzastopnu pobedu u NBA ligi.

U neizvesnom i uzbudljivom meču, Nikse je do pobede vodio Džejlen Branson sa 42 poena, Karl Entoni Tauns je ubacio 24, a Odži Anunobi 20 poena.

Džamal Marej je postigao 39 poena za Denver, dok je srpski centar Nikola Jokić imao 30 poena, 14 skokova i deset asistencija za svoj prvi tripl-dabl otkako se vratio na teren posle povrede kolena.

Denver je izgubio treći meč zaredom, posle poraza od Oklahome i Detroita, i treći je na tabeli Zapdne konferencije sa skorom 33/19. Njujork je treći na Istoku sa 33 pobede i 18 poraza.

Košarkaši Klivlenda su na svom terenu pobedili Los Anđeles kliperse sa 124:91.

Najzaslužniji za sedmu pobedu Klivlenda u poslednjih osam utakmica bili su Donovan Mičel sa 29 i Džejlon Tajson sa 17 poena, dok su Denis Šreder i Sem Meril dodali po 11 poena.

U redovima Klipersa najefikasniji je bio Kavaj Lenard sa 25 poena, dok je Džon Kolins postigao 19. Sprski košarkaš Bogdan Bogdanović bio je u timu Klipersa za ovaj meč i za 12 minuta na parketu upisao je dva poena i po jedan skok i asistenciju.

Košarkaši Minesote su nadoknadili zaostatak od 18 poena i slavili u gostima protiv Toronta sa 128:126. Ovo je prva pobeda Minesote u Torontu još od 21. januara 2004. godine.

Entoni Edvards je predvodio Minesotu sa 30 poena, a najbolje su ga pratili Bouns Hajland sa 20 i Džejden Mekdenijels sa 19 poena.

U timu Darka Rajakovića najefikasniji su bili Brendom Ingram sa 25 i Imanuel Kvikli sa 23 poena, dok je Skoti Barns upisao 22 poena i deset skokova.

Košarkaši San Antonija su na svom terenu pobedili Oklahomu sa 116:106.

Keldon Džonson je bio najefikasniji u timu San Antonija sa 25 poena, Viktor Vembanjama je upisao 22 poena i 14 skokova, dok je Deaton Fok meč završio sa 15 poena i deset asistencija.

U poraženom timu istakao se Kenrič Vilijams sa 25 poena, dok je Džejlin Vilijams postigao 24 uz 12 skokova.

Boston je savladao Hjuston sa 114:93, uz 28 poena Derika Vajta, Milvoki je bio bolji od Nju Orleansa posle produžetka sa 141:137, dok je Sakramento doživeo i deseti poraz u nizu pošto je izgubio od Memfisa sa 129:125.

(Beta)

