Denver posle produžetka pobedio Filadelfiju

Denver su do pobede predvodili Džejlen Piket sa 29 poena i sedam asistencija, Pejton Votson sa 24 poena i sedam skokova, Zeke Nađi sa 21 poenom i osam skokova i Brus Braun sa 19 poena i šest skokova.
Srpski centar Nikola Jokić nije igrao zbog povrede.
Kod Filadelfije su se izdvojili Džoel Embid sa 32 poena i 10 skokova i Tajris Maksi sa 28 poena.
Denver je četvrti u Zapadnoj konferenciji sa 24 pobede i 12 poraza, a Filadelfija je peta u Istočnoj konferenciji sa 19 pobeda i 15 poraza.
Košarkaši Portlanda su na svom terenu pobedili Jutu 137:117.
Najbolji kod Portlanda bio je izraelski reprezentativac Deni Avdija koji je za 29 minuta na parketu upisao 33 poena, devet asistencija i osam skokova, a istakao se i Šejdon Šerp sa 29 poena i sedam asistencija. Donovan Klingan upisao je dabl-dabl sa 12 poena i 17 skokova.
U ekipi Jute najefikasniji je bio Lauri Markanen sa 22 poena, dok je Jusuf Nurkić zabeležio 21 poen i 12 skokova po povratku na teren nakon što je propustio dve utakmice zbog uganuća prsta na levoj nozi. Juta je pretrpela četvrti uzastopni poraz i osmi u poslednjih deset mečeva.
Portland je deveti u Zapadnoj konferenciji sa 17 pobeda i 20 poraza, a Juta je 13. u istoj konferenciji sa skorom 12/23.
Rezultati ostalih utakmica:
Detroit – Njujork 121:90
Boston – Čikago 115:101
Toronto-Atlanta 118:100
Hjuston-Finiks 100:97
Oklahoma – Šarlot 97:124
Los Anđeles Klipers – Golden Stejt 103:102
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com