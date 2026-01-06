Denver posle produžetka pobedio Filadelfiju

Košarkaši Denvera pobedili su u noći između ponedeljka i utorka na gostujućem terenu posle produžetka Filadelfiju 125:124, u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Denver su do pobede predvodili Džejlen Piket sa 29 poena i sedam asistencija, Pejton Votson sa 24 poena i sedam skokova, Zeke Nađi sa 21 poenom i osam skokova i Brus Braun sa 19 poena i šest skokova.

Srpski centar Nikola Jokić nije igrao zbog povrede.

Kod Filadelfije su se izdvojili Džoel Embid sa 32 poena i 10 skokova i Tajris Maksi sa 28 poena.

Denver je četvrti u Zapadnoj konferenciji sa 24 pobede i 12 poraza, a Filadelfija je peta u Istočnoj konferenciji sa 19 pobeda i 15 poraza.

Košarkaši Portlanda su na svom terenu pobedili Jutu 137:117.

Najbolji kod Portlanda bio je izraelski reprezentativac Deni Avdija koji je za 29 minuta na parketu upisao 33 poena, devet asistencija i osam skokova, a istakao se i Šejdon Šerp sa 29 poena i sedam asistencija. Donovan Klingan upisao je dabl-dabl sa 12 poena i 17 skokova.

U ekipi Jute najefikasniji je bio Lauri Markanen sa 22 poena, dok je Jusuf Nurkić zabeležio 21 poen i 12 skokova po povratku na teren nakon što je propustio dve utakmice zbog uganuća prsta na levoj nozi. Juta je pretrpela četvrti uzastopni poraz i osmi u poslednjih deset mečeva.

Portland je deveti u Zapadnoj konferenciji sa 17 pobeda i 20 poraza, a Juta je 13. u istoj konferenciji sa skorom 12/23.

Rezultati ostalih utakmica:

Detroit – Njujork 121:90

Boston – Čikago 115:101

Toronto-Atlanta 118:100

Hjuston-Finiks 100:97

Oklahoma – Šarlot 97:124

Los Anđeles Klipers – Golden Stejt 103:102

(Beta)

