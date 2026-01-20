Desetine hiljada ljudi na paradi u Senegalu posle osvajanja Kupa afričkih nacija

Desetine hiljada navijača dočekale su danas na paradi u Dakaru fudbalsku reprezentaciju Senegala posle osvajanja titule na Kupu afričkih nacija u Maroku.

Ekipa je autobusom sa otvorenim krovom prošla kroz Dakar, dočekana zvukom vuvuzela, automobilskih sirena i veselim skandiranjem desetina hiljada navijača, od kojih su mnogi nosili dresove reprezentacije.

Igrači su se smenjivali u podizanju trofeja i senegalske zastave, aplaudirajući publici.

Navijači su se popeli na bilborde i krovove automobila kako bi što bolje videli fudbalere, koji su jutros doputovali u Dakar, gde im je takođe priređen doček na aerodromu.

Njih je dočekao senegalski predsednik Basiru Diomaj Faje, koji je pohvalio igru državnog tima.

„Uradili su to herojski, igrali su lep fudbal, bili su neverovatno fer i za primer, na trenu i van njega. Možemo samo biti ponosni na njih“, rekao je predsednik.

Senegal je u nedelju uveče u haotičnom finalu pobedio domaćina takmičenja Maroko 1:0 posle produžetaka golom Papa Gejea u 94. minutu.

Senegalski fudbaleri su napustili teren nakon što je dosuđen jedanaesterac za Maroko u nadoknadi vremena, ali ih je saigrač Sadio Mane ubedio da se vrate i nastave utakmicu.

Marokanski fudbaler Brahim Dijas promašio je jedanaesterac, nakon čega su odigrani produžeci.

Odluku Senegala da napusti teren osudio je predsednik Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) Đani Infantino, rekavši da je to neprihvatljivo, a slično je saopštila i Afrička fudbalska konfederacija.

Fudbalski savez Maroka najavio je pravni postupak protiv Senegala.

(Beta)

