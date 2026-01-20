Detroit bolji od Bostona, pobede Golden stejta i Filadelfije

Košarkaši Detroita pobedili su danas na svom terenu ekipu Bostona sa 104:103, u utakmici dva najbolja tima Istočne konferencije NBA lige.

Detroit sada ima 31. pobedu i deset poraza i vodeći je na Istoku, dok je Boston drugi sa skorom 26/16.

U neizvesnom meču, Detroit je do pobede vodio Tobajas Heris sa 25 poena, Džejlen Duren je dodao 18, Kejd Kaningem je imao 16 poena i 14 asistencija, dok je Dankan Robinston ubacio 15 poena.

Džejlen Braun je predvodio Seltikse sa 32 poena, dok je Pejton Pričard dodao 17.

Košarkaši Golden stejta su na svom parketu nadigrali Majami sa 135:112 za svoju četvrtu pobedu u nizu.

Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Brendin Podžemski sa 24 i Stef Kari sa 19 poena, dok je Džimi Batler ubacio 17, ali je povredio desno kolena sredinom treće četvrtine.

U timu Majamija najbolji je bio Norman Pauel sa 21 poenom, dok je Endru Vigins ubacio 18. Srpski košarkaš Nikola Jović nije igrao.

Košarkaši Filadelfije su na svom terenu pobedili Indijanu sa 113:104. Najzaslužnji za pobedu Filadelfije bili su Džoel Embid sa 30 i Tajris Maksi sa 29 poena, dok su se u poraženom timu istakli Endru Nembhard i Paskal Sijakam sa 25 i 24 poena.

Finiks je u gostima slavio protiv Bruklina sa 126:117. Najbolji u pobedničkom timu bili su Dilon Bruks sa 27 i Devin Buker sa 24 poena, dok je u timu Bruklina najefikasniji bio Majkl Porter sa 23 ubačena poena.

Los Anđeles klipersi su upisali šestu uzastopnu pobedu pošto su u gostima slavili protiv Vašingtona sa 110:106, predvođeni Džejmsom Hardenom koji je ubacio 36 poena. Na ovom meču u sastavima Klipersa i Vizardsa nije bilo Bogdana Bogdanovića i Tristana Vukčevića.

Dalas je ranije sinoć kao gost bio bolji od Njujorka sa 114:97, dok je San Antonio slavio kod kuće protiv Jute sa 123:110, uz 33 poena i deset skokova Viktora Vembanjame.

(Beta)

