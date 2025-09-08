Devet golova u pobedi Italije nad Izraelom, Danska slavila u Grčkoj

Fudbaleri Italije pobedili su večeras na gostujućem terenu u Debrecinu selekciju Izraela 5:4, u meču grupe I kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Strelci za Italiju bili su Mojze Kin u 40. i 54, Mateo Politano u 59. i Đakomo Raspadori u 81. i Sandro Tonali u prvom minutu sudijske nadoknade vremena.

Golove za Izrael postigli su Manuel Lokateli autogol u 16, Dor Perec u 52. u 90. i Alesandro Bastoni autogol u 87. minutu.

Obe ekipe su osvojile po devet bodova, ali Italija ima utakmicu manje odigranu, i nalaze se na deobi drugog mesta u grupi.

U narednom kolu, Italija će gostovati Estoniji, a Izrael će gostovati Norveškoj.

U grupi C, Danska je na gostujućem terenu u Pireju pobedila Grčku 3:0.

Strelci za Dansku bili su Mikel Damsgard u 32, Andreas Kristensen u 62. i Rasmus Hojlund u 81. minutu.

U istoj grupi, Škotska je na gostujućem terenu u Zalaegeršegu pobedila Belorusiju 2:0.

Golove za Škotsku postigli su Če Adams u 43. i Zahar Volkov u 65. minutu.

Škotska i Danska su na deobi prvog mesta sa po četiri boda, Grčka je treća sa tri, a Belorusija četvrta bez osvojenog boda.

U narednom kolu, Danska će gostovati Belorusiji, a Škotska će dočekati Grčku.

(Beta)

