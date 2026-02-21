Devin Buker najmanje nedelju dana van terena

Košarkaš Finiksa Devin Buker odsustvovaće sa terena najmanje nedelju dana zbog problema sa kukom, saopštila je danas njegova ekipa.

Buker je ove sezone u 44 utakmice u NBA ligi u proseku postizao 24,7 poena, uz 6,1 asistenciju i 3,9 skokova.

On je nedavno propustio sedam uzastopnih utakmica zbog povrede skočnog zgloba.

Sansi su takođe saopštili da Hejvud Hajsmit nastavlja oporavak od operacije desnog kolena, da proces dobro ide i da će ponovo biti pregledan za dve do tri nedelje.

Finiks je ove sezone ostvario 32 pobede i 24 poraza, ali je izgubio četiri od poslednjih pet utakmica.

(Beta)

