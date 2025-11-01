Di Natale: Vlahović će postići 20 golova kod trenera Spaletija

Bivši italijanski fudbaler Antonio Di Natale ocenio je da će napadač Juventusa Dušan Vlahović postići 20 golova uz pomoć novog trenera crno-belih Lučana Spaletija.

Spaleti je u petak predstavljen kao novi trener Juventusa. Di Natale je sarađivao sa njim u Empoliju i Udinezeu i drago mu je što njegov bivši trener ima novi angažman.

„Spaleti nije mogao da odbije Juventus i uveren sam da će ih vratiti na vrh“, rekao je Di Natale za Gazeta delo Sport.

Spaleti je rekao da će da nastavi da se oslanja na Vlahovića sve dok srpski reprezentativac pokazuje pravi stav.

„Očekujem oko 20 golova od Vlahovića, a i David i Openda mogu da se približe tim brojkama. Spaleti izvlači najbolje od svojih napadača radeći sa njima na njihovom kretanju, na sinhronizaciji između linija i analizi veština defanzivaca protiv kojih će igrati“, naveo je Di Natale.

„Uveren sam da će se navijači postepeno zaljubljivati u Lučana. On je trener koji kombinuje atraktivni fudbal sa uspehom. Ljudi koji dolaze na stadion žele da pobede, ne da gledaju cirkus“, dodao je 48-godišnji bivši italijanski reprezentativac.

Spaleti je na predstavljanju rekao da je Juventus i dalje u konkurenciji za titulu, a Di Natale se složio sa tom ocenom.

„Da, sezona je tek počela. Biće potreban rad i pomalo strpljenja. Kada Lučano ima priliku da radi na terenu svakoga dana, on popravi stvari i ostvari ciljeve“, naveo je Di Natale.

Posle devet kola u Seriji A Juventus je sedmi na tabeli sa 15 bodova. Vode Napoli i Roma sa po 21 bodom, Inter i Milan imaju po 18 bodova, Komo na petom mestu ima 16, a Bolonja je šesta sa 15 bodova.

(Beta)

