Dibala: Martinez me savetovao kako da izvedem penal protiv Francuske

BUENOS AJRES – Fudbaler Rome i reprezentativac Argentine Paulo Dibala, priznao je da mu je saigrač, golman nacionalnog tima Emilijano Martinez, savetovao kako da izvede penal u finalu Svetskog prvenstva u Kataru protiv Francuske, prenose argentinski mediji.

Argentina je osvojila titulu na Mundijalu u Kataru, pošto je posle boljeg izvođenja penala pobedila Francusku. Meč je posle 90 minuta završen bez pobednika, 2:2. Posle produžetaka bilo je 3:3, a Argentina je u penal seriji slavila sa 4:2.

Dibala je u igru ušao u finišu utakmice da bi izveo penal. On je izveo penal u drugoj seriji posle Lionela Mesija, a prevario je golmana Francuske Uga Lorisa.

„Martinez mi je rekao da šutiram po sredini. Pretpostavio je da će se Loris s obzirom na to da su Francuzi prethodno promašili penal, baciti u levu ili desnu stranu. Hteo sam da pucam u levo, ali sam na kraju poslušao saigrača“, rekao je Dibala.

On je priznao da je znao da ulazi u igru da bi šutirao jedanaesterac.

„Istina je da sam, kada me je selektor Lionel Skaloni pozvao da uđem u igru, znao da je to zbog penala pa sam pokušao da ostanem smiren. To kretanje od centra do lopte je bilo nešto najduže u mom životu. Srećom, sve se dobro završilo“, zaključio je Dibala.

(Tanjug)

