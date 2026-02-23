Dik Advokat nije više selektor fudbalske reprezentacije Kurasaa

Holanđanin Dik Advokat podneo je danas ostavku na mesto selektora fudbalske reprezentacije Kurasaa zbog zdravstvenih problema ćerke i neće predvoditi ekipu na predstojećem Svetskom prvenstvu.

„Uvek sam govorio da je porodica ispred fudbala i stoga je ovo prirodna odluka. Ali to ne menja činjenicu da će mi Kurasao, ljudi tamo i moje kolege, mnogo nedostajati“, naveo je Advokat u saopštenju Fudbalskog saveza.

Njega će na klupi zameniti sunarodnik Fred Ruten, koji je prethodno trenirao Tvente, PSV, Fejenord i Šalke.

Advokat je u novembru odveo Kurasao na Svetsko prvenstvo, pošto je ekipa osvojila prvo mesto u kvalifikacionoj grupi i direktno prošla na turnir koji će se od 11. juna do 19. jula održati u SAD, Kanadi i Meksiku.

Kurasao, karipsko ostrvo pod autonomijom Holandije, postao je najmanja nacija po broju stanovnika koja se plasirala na Svetsko prvenstvo, na kome će prvi put učestvovati.

„Kvalifikovanje najmanje zemlje na svetu na Mundijal smatram jednim od vrhunaca u karijeri. Ponosan sam na moje igrače, saradnike i članove Saveza koji su verovali u nas“, naveo je 78-godišnji trener.

(Beta)

