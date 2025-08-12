Dimitrov zbog povrede propušta Ju Es open

Bugarski teniser Grigor Dimitrov propustiće predstojeće Otvoreno prvenstvo SAD u Njujorku zbog povrede grudnog mišića, saopštili su danas organizatori poslednjeg grend slem turnira u sezoni.

Dimitrov se povredio 7. jula u meču osmine finala Vimbldona protiv Italijana Janika Sinera. On je vodio 6:3, 7:5, a u trećem setu bilo je 2:2, kada je morao da preda meč zbog povrede.

To je bio peti uzastopni grend slem turnir na kome 34-godišnji Dimitrov nije uspeo da završi meč.

Dimitrov je tri puta igrao u polufinalima grend slem turnira, na Vimbldonu 2014, Australijan openu 2017. i Ju Es openu 2019. godine.

Umesto njega u žrebu će biti čileanski teniser Alehandro Tabilo.

Takmičenje na Ju Es openu počinje 24. avgusta.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com