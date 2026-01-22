Dinamo iz Zagreba želi da dovede Danija Rodrigesa iz podmlatka Barselone

Fudbalski klub Dinamo iz Zagreba želi da dovede na pozajmicu krilnog igrača iz podmlatka Barselone Danija Rodrigesa, preneli su danas španski mediji.

Razgovori o pozajmici 20-godišnjeg fudbalera su napredovali, prenela je Hina pisanje katalonskog lista Sport, koji se pozvao na neimenovani izvor.

Rodriges igra na desnom krilu, a ove sezone odigrao je 17 od mogućih 19 utakmica za četvrtoligaša Barsu Atletik.

Kako je Sport saznao, Dinamo je u odmaklim pregovorima oko pozajmice do kraja sezone, a iako još nema dogovora, fudbaler pozitivno gleda na odlazak na pozajmicu.

Zagrebački klub bi ga doveo na pozajmicu uz mogućnost otkupa. Prema podacima specijalizovane stranice Transfermarkt, Rodrigesova tržišna cena je milion evra.

Portparol Barse Atletik Pau Kamšanja je rekao je Hini da nema nikakvu informaciju oko navodnih pregovora.

„Bude li novosti, objavićemo ih“, naveo je on.

Dinamo je odbio da komentariše navode.

Rodriges je sinoć u Pragu bio na klupi za rezervne igrače u utakmici Barselone i Slavije u Ligi šampiona (4:2).

Trener Hansi Flik dao mu je priliku da debituje za prvi tim prošlog maja u prvenstvenoj utakmici protiv Valjadolida.

Na Rodrigesovoj poziciji igraju Lamin Jamal i Runi Bardagži, pa Rodriges ne dobija priliku u prvom timu.

Njegov ugovor sa Barselonom ističe za godinu i po dana.

(Beta)

