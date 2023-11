Direktor Australijan opena veruje da će Nadal igrati na tom turniru u januaru

Direktor Otvorenog prvenstva Australije Kreg Tajli rekao je danas da je i dalje uveren da će španski teniser Rafael Nadal učestvovati na tom turniru u januaru, uprkos tome što i dalje ima problema sa povredom.

Nadal nije igrao takmičarski meč od januara, kada se povredio u drugom kolu Australijan poena protiv Amerikanca Mekenzija Mekdonalda. On je u junu podvrgnut operaciji mišića kuka, a najavio je da će mu 2024. godina biti poslednja sezona u karijeri.

Osvajač 22 grend slem titule izrazio je želju da još jednom igra na Rolan Garosu i na Olimpijskim igrama u Parizu naredne godine.

„Rafa trenira, pažljivo ga pratim, verovatno svakodnevno, pošto je on važan igrač za naš turnir. On želi da igra, očigledno da planira da igra. Sve zavisi kako će se izvući. Nadamo se da ćemo u narednih nedelju ili dve dobiti neku konkretnu potvrdu za to. Siguran sam da će Rafa biti ovde pošto neće propustiti priliku da ponovi ono što je uradio pre nekoliko godina“, rekao je Tajli, preneo je Skaj.

Iz Nadalovog tima tek treba da stigne informacija o povratku na teren, a sam teniser je prošle sedmice u Barseloni rekao da nije siguran kada će to biti.

„Trenirao sam nešto više, čini se da prilično dobro napredujem. Ne znam kada ću se vratiti takmičenjima, ali sigurno je bliže nego prošli put kada sam se obratio medijima. Ako želite da vam kažem kada ću se vratiti, neću to uraditi, pošto ne znam kada će to biti“, rekao je tada Nadal.

Tajli je govorio i o domaćem igraču Niku Kirjosu, koji je zbog povreda kolena i zgloba poslednji takmičarski meč igrao u Japanu prošlog oktobra.

„Razgovarali smo sa Nikom i on želi da uradi sve kako bi bio u prilici da igra u januaru. Bilo da igra ili radi nešto drugo, Nik će biti ovde u januaru, a biće sjajno ako bude igrao. Ali videćemo kako će ići stvari, on mora da brine o svom zdravlju“, naveo je Tajli.

Prvi grend slem turnir u 2024. godini Australijan open održaće se od 14. do 28. januara u Melburnu.

(Beta)

