Direktor Honde Vatanabe: Njuijevi komentari o neiskustvu Honde su nesporazum

Direktor Honde Kodži Vatanabe rekao je danas da su komentari dizajnera Aston Martina Adrijana Njuija da taj japanski proizvođač motora nema iskustva - nesporazum.

Honda se ove godine potpuno vratila u Formulu 1, nakon što je završila partnerstvo sa Red Bulom krajem 2021. godine, iako je taj japanski proizvođač nastavio do kraja prošle sezone da pruža tehničku podršku za motore ekipi koja je ostvarila velike uspehe i osvajala titule.

Početkom marta Njui je rekao da nije bio svestan Hondinih problema do novembra i da se samo 30 odsto originalnog tima koji je pomogao vozaču Red Bula Maksu Verstapenu da osvoji prvu šampionsku titulu 2021. godine, vratilo u punopravni tim Honde koji je proizveo pogonsku jedinicu za Aston Martin za 2026. godinu.

„Mislim da je to nesporazum. U osnovi, naša politika je da redovno rotiramo inženjere iz motosporta za redovnu proizvodnju ili naprednije tehnologije poput malih aviona, hidrologije ili nečeg sličnog. Dakle, nastavljamo da rotiramo od početka. Verovatno moje objašnjenje nije dovoljno“, rekao je Vatanabe novinarima na stazi Suzuka, preneo je Skaj.

„Takođe, naravno da je obnova organizacije zahtevala malo vremena, tako da mislim da je to bila njegova briga. Ali sada imamo dovoljno organizacije i talenta“, dodao je on.

Vozači Aston Martina Fernando Alonso i Lens Strol nisu završili prve dve trke u šampionatu, u Australiji i Kini, zbog nepouzdanosti bolida. Na poslednjoj trci u Kini pre dve nedelje, Alonso je morao da odustane zbog vibracija izazvanih Hondinim motorom zbog kojih je izgubio osećaj u rukama i nogama.

„Test na dinamometru, vibracije su na prihvatljivom nivou, ali kada ih integrišemo u samu šasiju te vibracije postaju mnogo veće nego na testu na dinamometru. Naravno samo motor ne može da reši problem, pa mi zaista blisko sarađujemo sa Aston Martinom da rešimo problem, ne samo sa pogonskom jedinicom nego i sa šasijom“, naveo je Vatanabe.

Šampionat Formule 1 nastavlja se trkom za Veliku nagradu Japana u nedelju od 7.00 po srednjoevropskom vremenu.

(Beta)

