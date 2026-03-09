Direktor Meklarena nezadovoljan zbog nedostatka informacija o motoru iz Mercedesa

Direktor ekipe Meklaren Andrea Stela izrazio je nezadovoljstvo zbog nedostatka informacija o motorima kojima ekipu snabdeva Mercedes, nakon što je velika razlika između dobavljača i kupaca postala očigledna tokom prve trke u novoj sezoni Formule 1 za Veliku nagradu Australije u Melburnu.

Aktuelni šampion Meklaren bio je u nedelju daleko od Mercedesa, čiji su vozači Džordž Rasel i Kimi Antoneli zauzeli prva dva mesta u trci u Melburnu. Aktuelni šampion u konkurenciji vozača iz Meklarena Lando Noris završio je trku kao peti sa 51 sekundom zaostatka za Raselom, dok njegov timski kolega Oskar Pjastri nije uspeo da startuje nakon što je imao udes prilikom prvog izlaska na stazu.

Očekivalo se da će Mercedes imati prednost kao fabrički tim koji proizvodi sopstveni motor, ali je Stela rekao da su u Meklarenu iznenađeni obimom prednosti koju njihov dobavljač izgleda ima u pogledu raspodele energije sa potpuno novim bolidima Formule 1 otkako su od ove sezone uvedena nova tehnička pravila.

„Razgovor sa Mercedesom (Mercedes High Performance Powertrains – HPP) o tome da imamo više informacija traje nedeljama jer smo čak i tokom testiranja izlazili na stazu, vozili bolid, gledali podatke i govorili: ‘Oh, to je ono što imamo. Dobro, sada reagujemo na to što imamo’. Tako se ne radi u Formuli 1. U Formuli 1, ono što se dešava na stazi, simulirate. Znate šta se dešava, znate šta programirate, znate kako će se automobil ponašati“, rekao je Stela, preneo je danas Skaj.

„Dakle, imate i svoje planove kako da ga evoluirate koje ste već shvatili jer znate šta da očekujete od automobila. Moram da kažem, pošto smo ekipa kupaca od Mercedesa, ovo je prvi put da mislimo da smo u zaostatku čak i kada je u pitanju sposobnost predviđanja kako će se bolid ponašati i sposobnost predviđanja kako možemo da ga poboljšamo“, dodao je on.

Posle trke u Melburnu, Stelu su pitali o izjavi direktora ekipe Vilijams Džejmsa Vaulsa, koji je rekao da je njegova ekipa bila zatečena efikasnošću svog dobavljača.

„Ne znam za Vilijams. Iskreno, mogu reći da smo proveli mnogo vremena razmatrajući nekoliko preklapanja, ne samo sa Mercedesom već i drugim konkurentima HPP ekipama. Rezultat analize ukazivao je da imamo mnogo posla kao tim u saradnji sa našim HPP inženjerima. Imamo posla da iskoristimo potencijal pogonske jedinice, koja, kada vidim potencijal koji HPP izvlači, izgleda da ima još više dostupnog“, naveo je Stela.

„Nije očigledno kako se to radi. Što se nas tiče, mi smo na putovanju znanja, putovanju koje smo počeli kasnije od fabričkog tima“, dodao je direktor dvostrukog uzastopnog šampiona konstruktora.

Šampionat Formule 1 nastavlja se za vikend trkom za Veliku nagradu Kine.

(Beta)

