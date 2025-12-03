Direktor Meklarena: Razgovaraćemo sa vozačima o timskim naredbama u Abu Dabiju

Direktor Meklarena Andrea Stela rekao je da će ekipa razgovarati sa vozačima Landom Norisom i Oskarom Pjastrijem zbog mogućnosti uvođenja timskih naredbi u poslednjoj trci u šampionatu Formule 1 u Abu Dabiju, posle koje će biti poznat šampion.

Noris vodi u šampionatu sa 12 bodova više od aktuelnog šampiona Maksa Verstapena iz Red Bula, a Pjastri je treći sa 16 bodova manje.

Ukoliko Noris završi trku među prvom trojicom biće prvi put u karijeri svetski šampion, ali postoji mogućnost da će mu za to biti potrebna pomoć timskog kolege.

Tokom sezone u Meklarenu su važila „papaja pravila“, odnosno da obojica vozača imaju isti tretman, da nijedan nije favorizovan.

„Kakvu god odluku da donesemo u smislu saradnje naših vozača moraćemo da se pridržavamo nekih od naših osnovnih principa, koji su temelj našeg pristupa. Želimo da budemo pošteni prema našim vozačima, želimo da se trkamo uz integritet i želimo da se trkamo na način kojim nećemo iznenaditi naše vozače, rekao je Stela, preneo je Skaj.

Poslednja trka u šampionatu na programu je 7. decembra u Abu Dabiju.

„Pre Abu Dabija, biće razgovora sa Landom i Oskarom. Potvrdićemo naš trkački pristup, ali ono što mogu da kažem je da ako je bilo koji od naših vozača u stanju da se bori za titulu, onda ćemo to poštovati“, naveo je Stela.

Izvršni direktor Meklarena Zek Braun rekao je prošlog meseca da bi radije izgubio šampionat od Verstapena, nego favorizovao jednog od svojih vozača.

Stela je potvrdio da će tako ostati i u Abu Dabiju, sve dok se ne dođe u situaciju u kojoj vozač mora da pomogne timskog kolegi kako bi osvojio titulu.

„Neće biti odluke koja isključuje drugog vozača kada je drugi vozač u situaciji da pobedi. Videćemo kako će se odvijati, ali ono što mogu da kažem je da će biti razgovora i da će postojati ujedinjen način trkanja, kao što smo uvek radili“, rekao je Stela.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com