Direktor Vilijamsa: Bolno je što bolid nije bio spreman za testiranje u Barseloni

Direktor Vilijamsa Džejms Vauls rekao je danas da je „neverovatno bolno“ to što ekipa nije uspela na vreme da pripremi bolid za prva predsezonska testiranja uoči nove sezone u Formuli 1.

Vauls je naveo da je odluke ekipe da se povuče sa testiranja u Barseloni „rezultat odlučnosti da ekipa pomeri granice performansi pod novim pravilima“.

„To očigledno nije bio naš plan i neverovatno je bolno. Ako želite brzo da se transformišete, morate da pronađete bolne tačke i vrlo brzo ih ispravite, što je tačno ono što mi radimo“, rekao je Vauls, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Bolid Vilijamsa nije prošao jedan od obaveznih testova sudara, što je jedan od razloga za odluku ekipe da ne učestvuje u testiranju.

Vauls je rekao da je automobil sada prošao sve testove udara, a da vozači Karlos Sainc i Aleks Albon „stoje uz njega, rame uz rame“.

„Oni su, kao i ja, očigledno razočarani. Oni žele da budu tamo i testiraju bolid i dok su sada u simulatoru, to nije isto“, dodao je direktor Vilijamsa.

Vauls je istakao da je glavni problem to što fabrika nije bila u stanju da se nosi sa potražnjom koju je nametao proces proizvodnje automobila.

„Bolid koji smo izgradili je oko tri puta više komplikovaniji od svega što smo ranije napravili. Da bismo to stavili u perspektivu, to znači da je količina opterećenja koja prolazi kroz naš sistem oko tri puta veća nego ranije i počeli smo malo da zaostajemo i kasnimo sa delovima. Kao rezultat toga postoje kompromisi koje možete napraviti“, naveo je on.

„Pored toga, apsolutno smo pomerili granice onoga što radimo u određenim oblastima, a jedna od njih su određeni odgovarajući testovi koji idu uz to“, dodao je Vauls.

Prva predsezonska testiranja obavljaju se bez prisustva javnosti od 26. do 30. januara u Barseloni, a zatim slede testiranja u Bahreinu, od 11. do 13. februara i od 18. do 20. februara.

Nova sezona Formule 1 počinje 8. marta trkom za Veliku nagradu Australije u Melburnu.

„Mogli smo da stignemo na testiranje u Barselonu, jednostavno je tako. Ali time bih morao da preokrenem uticaj na rezervne delove, komponente i nadogradnje u Bahreinu, prvoj trci u Melburnu i dalje“, rekao je Vauls.

On nije direktno odgovorio na pitanje da li je bolid značajno preko minimalne granice težine, rekavši da je nemoguće odgovoriti na glasove u medijima jer nije bilo moguće dok se automobil ne sastavi.

Vauls je dodao da „stručnjaci i specijalisti“ rade sa Vilijamsom kako bi pokušali da poboljšaju poslovanje u fabrici.

(Beta)

