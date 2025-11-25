Disciplinski inspektor FSS-a podneo prijavu protiv Spartaka iz Subotice

„Navedeno saopštenje predstavlja povredu člana 87 Disciplinskog pravilnika FSS-a, budući da je klub javno komentarisao suđenje na više odigranih utakmica u kojima je bio neposredni učesnik, što je pravilnikom izričito zabranjeno“, navodi se na sajtu Saveza.

Spartak je u nedelju izrazio „duboko nezadovoljstvo“ kvalitetom suđenja u dosadašnjem delu sezone i dodao da smatra da su „brojni i ponavljani sudijski propusti“ direktno uticali na rezultate ekipe i njen trenutni položaj na tabeli.

„Bili smo uvereni da će dolazak međunarodnog stručnjaka na čelo sudijske organizacije doneti korenite i hitne promene, ali smo, nažalost, upravo mi klub koji je najviše oštećen u dosadašnjem delu prvenstva i jedini klub protiv koga je suđeno čak sedam kaznenih udaraca. Analize VAR situacija nakon svakog kola predstavljaju samo pokušaj transparentnosti, dok se o ‘malom milionu’ štetnih odluka koje prethode tim VAR momentima – a koje podjednako utiču na ishod utakmice – ne govori i ne analizira“, piše u saopštenju Spartaka.

„Najstrašnije je što se ove stvari ponavljaju iz utakmice u utakmicu, i to ne samo u krupnim odlukama već i u tendencioznom vođenju meča, u smislu neujednačenog kriterijuma i donošenja ‘manjih’, ali presudnih odluka“, dodaje se u saopštenju kluba iz Subotice.

Spartak je u svom saopštenju naveo da smatra da je bio oštećen na utakmicama protiv Mladosti iz Lučana, Čukaričkog, Železničara iz Pančeva, Radničkog iz Kragujevca, Napretka, Crvene zvezde i OFK Beograda.

„Zaista smo imali najbolju nameru i nismo želeli da podižemo prašinu, ali što je mnogo – mnogo je. Voleli bismo da nam neko navede jednu jedinu utakmicu u kojoj je naš protivnik bio ‘slučajno’ oštećen, kao što smo mi u ovih sedam mečeva“, piše u saopštenju Spartaka.

Spartak je žestoko kritikovao rad sudije Milana Ilića i dodao da smatra da se pojedini klubovi favorizuju, dok se drugi „tendenciozno oštećuju“.

FSS je naveo da je ovakve „klupske istupe“ u prethodnom periodu „gotovo u potpunosti iskorenio“ i dodao da ostaje odlučan da zaštiti kredibilitet svojih institucija.

„Fudbalski savez Srbije ostaje odlučan da zaštiti kredibilitet svojih institucija, kao i integritet sudijske organizacije, te da spreči javno vređanje i dezavuisanje sudija i funkcionera“, piše u današnjem saopštenju FSS-a.

FSS je dodao i da je predmet upućen u redovnu proceduru Disciplinskoj komisiji FSS-a, koja će „postupiti u skladu sa odredbama Disciplinskog pravilnika i doneti odluku o eventualnim sankcijama“.

(Beta)

