Diskriminacija u engleskom fudbalu porasla za 59 odsto

Diskriminacija u engleskom fudbalu porasla je za 59 odsto u prvom delu sezone, saopšteno je danas.

U prvom delu ove sezone počinjeno je 282 incidenta, koliko je grupi Kik it aut (Kick It Out) koja se bori protiv diskriminacije, prijavljeno u četiri engleske lige i prve četiri amaterske lige. Rasizam je u nešto više od polovine izveštaja koje je prikupio Kick It Out.

„Naši najnoviji statistički podaci pokazuju veliki porast incidenata diskriminacije u fudbalu, što bi trebalo da bude poziv na budjenje svima u tom sportu“, rekao je predsednik te antidiskriminatorne grupe Herman Ouzli.

U prve četiri engleske lige zabeležen je porast rasizma, homofobije i drugih oblika diskriminacije za 38 odsto u odnosu na prošlu sezonu. Zabeleženo je 111 incidenata od avgusta, od kojih 64 u Premijer ligi, 47 u Čempionšipu, trećoj i četvrtoj ligi. To je veliki porast u odnosu na prošlogodišnjih 40 incidenata u Premijer ligi i 29 u preostale tri lige na polovini sezone.

Ouzli je dodao da borba protiv diskriminacije mora biti zajednički napor.

„Lideri svih delova društva i fudbala, kao i šira javnost i fudbalski navijači, moraju da preduzmu nešto, da prijave diskriminaciju i pomognu nam da iskorenimo mržnju“, naveo je Ouzli.

U prvom delu sezone 2012-213 prijavljeno je 53 diskriminatornih incidenata.

Posle rasizma, incidenti homofobije, bifobije i tansfobije su najbrojniji (22 odsto), a zatim i antisemitizam (devet odsto).

Kako se navodi, društvene mreže postaju sve veći izvor diskriminacije, sa većinom incidenata na Tviteru.

(Beta)