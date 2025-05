Đere poražen od Alkarasa u trećem kolu mastersa u Rimu

Srpski teniser Laslo Đere nije uspeo večeras da se plasira u osminu finala mastersa u Rimu, pošto je poražen od trećeg igrača sveta Karlosa Alkarasa sa 6:7 (2), 2:6.

Španski teniser je do pobede nad 64. igračem sveta došao za sat i 43 minuta.

Đere je dobro počeo prvi set i u trećem gemu dolazi do brejka. Prednost je čuvao sve do šestog gema, kada Alkaras stiže do izjednačenja.

Srpski teniser je u 11. gemu još jednom oduzeo servis rivalu, ali u narednom gemu nije uspeo da odservira za vođstvo od 1:0.

Set je otišao u taj-brejk u kojem je sa 2:7 slavio Alkaras.

Alkaras je u drugom setu dva puta oduzeo servis Đereu (prvi i treći gem), a zatim u osmom gemu iskoristio drugu meč loptu na svoj servis.

On će u osmini finala igrati protiv 23. nosioca Rusa Karena Hačanova, koji je savladao domaćeg tenisera Frančeska Pazara (101. na ATP listi) sa 6:3, 6:0.

(Beta)

