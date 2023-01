Đibril Sise želi da se vrati iz penzije zbog četiri gola u francuskom prvenstvu

PARIZ – Bivši francuski fudbalski reprezentativac Đibril Sise izjavio je da želi da se aktivira iz penzije da bi postigao još četiri gola u francuskom prvenstvu, prenosi „Kanal plus“.

Sise (41) je u Francuskoj igrao za Okser, Marsej i Bastiju, a u nacionalnom prvenstvu postigao je 96 golova.

„Nedostaju mi još četiri gola do 100 u Francuskoj. Ako postoji klub koji je zainteresovan, neka mi se javi, spreman sam da igram besplatno“, rekao je Sise.

On je igračku karijeru završio 2021. godine u američkom klubu Panatinaikos Čikago.

„Osećam kao da nisam završio posao, nedostaju mi ta četiri gola. Znam da možda to nije presudno, ali živim sa tim svakog dana“, dodao je bivši francuski reprezentativac.

Sise je za reprezentaciju Francuske postigao devet golova na 41. meču.

„Naravno da pričam o fudbalu sa ljudima i onda kada me neko pita da li se sećam nekog gola, kada čujem tu reč gol, onda se setim da mi četiri nedostaju do 100. Zvuči ludo, znam, ali je to moja opsesija“, zaključio je Sise.

On je igrao i za Liverpul, Sanderlend, Panatinaikos, Lacio, Kvins Park Rendžers, Al Garafu, Krasnodar, Iverdon i Panatinaikos Čikago. Francuz je po završetku igračke karijere postao di-džej.

(Tanjug)

