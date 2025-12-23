Đoan Penjaroja novi trener Partizana

Doskorašnji trener Barselone, doputovao je sinoć u Beograd gde će već danas preuzeti funkciju šefa stručnog štaba crno-belih, naveo je Partizan.
Penjaroja će na klupi Partizana zameniti Željka Obradovića, koji je 26. novembra podneo ostavku. Crno-bele je nakon odlaska Obradovića predvodio Mirko Ocokoljić i na sedam utakmica u svim takmičenjima je upisao pet pobeda i dva poraza.
Đoan Penjaroja u Partizan stiže iz Barselone u kojoj je bio od juna 2024. godine, a smenjen je početkom novembra posle lošeg početka sezone i tri vezana poraza.
Ovaj 56-godišnji španski trener je do sada predvodio ekipe Barselone, Baskonije, Valensije, Manrese, Burgosa i Andore. Sa ekipom Burgosa, Penjaroja je dva puta osvajao FIBA Ligu šampiona (2020. i 2021) kao i FIBA Interkontinentalni kup.
Uz Penjaroju, u stručni štab je na poziciji asistenta stigao i doskorašnji direktor Akademije Fuenlabrade i nekadašnji član stručnog štaba u Monaku Uroš Dragićević, saopštio je Partizan.
Prvu narednu utakmicu, Partizan igra u petak protiv Makabija u Beogradu u okviru Evrolige.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com