Đoković bez 25. grend slem titule, Alkaras bolji u finalu Autralijan opena

Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo danas da osvoji rekordnu 25. grend slem titulu, pošto je u finalu Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu izgubio od Španca Karlosa Alkarasa sa 6:2, 2:6, 3:6, 5:7.

Bilo je ovo 11. finale Đokovića na Australijan openu i njegov prvi poraz u finalima prvog grend slem turnira u sezoni.

Na drugoj strani, 22-godišnji Alkaras je osvojio svoj prvi trofej u Melburnu i tako postao najmlađi teniser koji je osvojio sva četiri grend slema u Open eri. Alkarasu je ovo sedma grend slem titula u karijeri.

Prvi teniser sveta je, takođe, izjednačio na 5:5 u međusobnim duelima sa Đokovićem, a danas je do pobede stigao posle tri sata i dva minuta igre.

Đoković je odigrao sjajan prvi set koji je dobio sa 6:2, uz dva brejka, posle 33 minuta igre. Sprski teniser je prvi brejk napravio u četvrtom gemu, kada je iskoristio treću brejk loptu, a potom je u osmom gemu realizovao prvu brejk, odnosno set loptu.

Uz slabiji servis i veliki broj neiznuđenih grešaka, Đoković je dozvolio Alkarasu da dobije drugi set sa 6:2 i izjednači u setovima posle 36 minuta. Španac je najpre u trećem gemu oduzeo servis Đokoviću, da bi osvajanje drugog seta potvrdio novim brejkom u sedmom gemu.

Nakon što je Đoković poslao lopticu u aut, Alkaras je prvi stigao do brejka i u trećem setu i poveo sa 3:2. Pri vođstvu Alkarasa od 5:3, Đoković je spasio četiri brejk, odnosno set lopte, ali nije uspeo i petu pa je prvi teniser sveta preokrenuo na 2:1 u setovima.

Španac je bio taj koji je prvi zapretio i u četvrtom setu, ali je Đoković u drugom gemu uspeo da spasi čak šest brejk lopti. Nakon toga je usledilo pet gemova koje su teniseri osvajali bez problema, da bi Đoković u devetom gemu propustio jednu brejk priliku i veliku šansu da pritisak prebaci na stranu protivnika. Umesto toga, Alkaras je u 12. gemu, kada je Đoković servirao za taj-brejk, stigao do novog brejka i pobede na ovom meču.

(Beta)

