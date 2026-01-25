Đoković bez borbe u četvrtfinalu, Menšik se povukao sa Australijan opena zbog povrede

Đoković je trebalo u ponedeljak da igra protiv Menšika u osmini finala prvog grend slem turnira u sezoni.
Menšik je na društvenim mrežama objavio da se povlači zbog povrede trbušnog mišića, koja se pogoršala tokom prethodnih mečeva.
On je rekao da je razočaran, pošto se u Melburnu ove godine prvi put u karijeri plasirao u četvrtfinale i zahvalio je svom timu i navijačima na podršci, uz poruku da je sada vreme da se oporavi na pravi način.
Đoković, koji ove godine pokušava da osvoji 11. titulu na Australijan openu, igraće u četvrtfinalu protiv boljeg iz duela Amerikanca Tejlora Frica i Italijana Lorenca Muzetija.
(Beta)
