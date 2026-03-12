Đoković bez četvrtfinala mastersa u Indijan Velsu

Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo danas da se plasira u četvrtfinale masters turnira u Indijan Velsu pošto je izgubio od Britanca Džeka Drejpera sa 6:4, 4:6, 6:7.

Meč Đokovića i Drejpera, trećeg i 14. tenisera sveta, trajao je dva sata i 35 minuta.

U prvom setu obojica tenisera su bili sigurni na servis i bez većih problema osvajali svoje gemove, sve do desetog gema kada je Đoković iskoristio drugu set loptu i dobio taj deo igre sa 6:4.

Drugi set nije počeo najbolje za Đokovića koji je već u uvodnom gemu pretrpeo brejk. Ipak, u šestom gemu je vratio izgubljeni servis i sa tri gema u nizu poveo sa 4:3. Drejper je u devetom gemu zaigrao agresivnije, došao do brejka bez izgubljenog poena, a zatim u narednom gemu, posle spašene brejk lopte, potvrdio prednost i izjednačio na 1:1 u setovima.

Đoković je u prvom gemu trećeg seta spasio jednu brejk loptu, potom u trećem još dve, ali je Drejper oduzeo servis srpskom teniseru i poveo sa 3:1. Pri vođstvu od 5:4, Britanac je servirao za meč, ali je Đoković uspeo da vrati brejk, nakon čega je set otišao u odlučujući taj-brejk koji je pripao Drejperu sa 7:5.

Drejper će u četvrtfinalu Indijan Velsa igrati protiv Rusa Danila Medvedeva koji je pobedio Amerikanca Aleksa Mikelsena posle dva seta, 6:2, 6:4.

(Beta)

