Đoković: Bog zna šta će se dogoditi sutra, za šest meseci, godinu dana

Srpski teniser Novak Đoković izjavio je danas, posle poraza u finalu Australijan opena, da je njegov protivnik Karlos Alkaras uradio nešto istorijsko, legendarno i naveo da „samo Bog zna šta će se desiti sutra, a ne kroz šest ili 12 meseci“.

„Pre svega, čestitke Karlose. Neverovatan turnir i neverovatnih nekoliko nedelja. Najbolja reč za to što si uradio je istorijsko, legendarno. Mlad si kao i ja, siguran sam da ćemo se mnogo viđati u narednih deset godina“, rekao je Đoković.

Đoković nije uspeo danas da osvoji rekordnu 25. grend slem titulu, pošto je u finalu Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu izgubio od Španca Karlosa Alkarasa sa 6:2, 2:6, 3:6, 5:7.

Đoković je zahvalio i svom timu što su podržavali i na ovom turniru, ali i poslednjih nekoliko godina. „Ovo je i vaš uspeh“, rekao je srpski teniser.

Srpski teniser se našalio da je spremio pobednički, a ne vicešampionski govor i naveo da će skratiti jer je ovo ipak, kako je rekao, Alkarasovo veče.

„Kad pokušavate da igrate na ovom nivou poput igrača kao što je Karlos morate da imate veru u sebe. Da nisam bio takav i da nisam tako razmišljao, danas ne bih bio u mogućnosti da stojim ovde… Bog zna šta će se dogoditi sutra, za šest meseci, godinu dana. Volim vas puno“, rekao je Đoković.

Ovo finale je sa tribina pratio i nekadašnji španski teniser i Đokovićev veliki rival, Rafael Nadal.

„Veoma mi je čudno što te vidim tamo, a ne ovde na terenu. Samo želim da ti kažem da mi je bila velika čast da delim teren sa tobom. Čudan je osećaj, ali mi je zaista zadovoljstvo što te vidim“, naveo je Đoković.

Novi šampion Australijan opena Karlos Alkaras je u svom govoru najpre istakao da mu je Đoković bio inspiracija.

„Uvek si, na svakom turniru, davao sve od sebe, način na koji si se uvek pripremao sa svojim timom me je inspirisalo da i ja radim isto, da to pokažem i ovde“, rekao je Alkaras koji je postao najmlađi teniser koji je osvojio karijerni grend slem.

On je zahvalio svom timu, navijačima na podršci. I Alkaras se, kao i Đoković, obratio Nadalu.

„Za mene je takođe, kao što je i Novak rekao, veoma čudno da vidim Rafu na tribinama, a ne na terenu. Sećem se da si me gledao i kada sam bio dete. Za mene je velika čast što si danas došao da me gledaš“, rekao je Alkaras.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com